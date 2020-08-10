Türkiye'de Tiyatrolar Ayakta Kalmaya Çalışıyor
Salgın öncesinde de zor günler geçiren tiyatrolar, Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlerden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Her ne kadar normalleşme süreciyle birlikte sahnelerin yeniden açılmasına izin verilmiş olsa da pratikte perdeler hala kapalı.
10.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:27
Salgın öncesinde de zor günler geçiren tiyatrolar, Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlerden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Her ne kadar normalleşme süreciyle birlikte sahnelerin yeniden açılmasına izin verilmiş olsa da pratikte perdeler hala kapalı
Kaynak: DailyMotion.com