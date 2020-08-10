Türkiye'de Tiyatrolar Ayakta Kalmaya Çalışıyor Salgın öncesinde de zor günler geçiren tiyatrolar, Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlerden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Her ne kadar normalleşme süreciyle birlikte sahnelerin yeniden açılmasına izin verilmiş olsa da pratikte perdeler hala kapalı.

Salgın öncesinde de zor günler geçiren tiyatrolar, Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlerden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Her ne kadar normalleşme süreciyle birlikte sahnelerin yeniden açılmasına izin verilmiş olsa da pratikte perdeler hala kapalı Kaynak: DailyMotion.com