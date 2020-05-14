Türkiye'de Televizyon İzleme Süresi Artış Gösterdi Covid-19 nedeniyle evde geçirdiğimiz süreler hiç olmadığı kadar artarken yapılan araştırmalara göre ülkemiz genelinde televizyon izleme süresi yükseldi.

Covid-19 nedeniyle evde geçirdiğimiz süreler hiç olmadığı kadar artarken yapılan araştırmalara göre ülkemiz genelinde televizyon izleme süresi yükseldi. Raporlar, hanelerdeki televizyon izleme süresinin artmasının yanında mevcut televizyon sayısının da artığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Televizyon İzleme Süresi Ne Kadar Arttı?

Ülkemiz genelinde yapılan araştırmada kullanıcıların televizyon izleme süresi gözlemlendi. Bu araştırmaya göre akıllı televizyon kullanıcılarında izleme süresi normal dönemlere göre yüzde 12 oranında artış gösterdi. Tabii bu araştırmanın akıllı televizyon kullanıcılarını kapsadığını, gerçek artışın daha yüksek ya da daha düşük olabileceğini vurgulayalım.

Bu artışın yanında özellkle eğitim amacıyla kullanım, haneleri ikinci ve üçüncü televizyon alımına itti. Salgın öncesinde akıllı televizyon kullanan 3,9 milyon hane gözlemlenirken salgın sonrasında 4,5 milyon hane gözlemlendi.

Ramazan ayının da etkisiyle gece geç saatlerde izleme süreleri yüzde 30 oranında artış gösterirken, sabah erken saatlerdeki izleme süreleri yüzde 15 oranında düştü. Yine ramazan dolayısı ile dini programların izlenme oranları önceki haftalara kıyasla 2,5 kat artış gösterdi. Hafta içi izleme sürelerinde düşüş yaşanırken, hafta sonu sokağa çıkma yasağının etkisiyle yükseliş görüldü.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Salgının başlangıcından bu yana televizyon izleme alışkanlıklarınızda ne gibi değişiklikler gözlemlediniz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.