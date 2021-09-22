"Türkiye'de televizyon dizilerinde ciddi gelişme yaşandı"

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör. Tarkan Öztürk, " Türkiye'nin en renkli ekranı dizi sektörüdür. Özellikle sanat filmleri ve televizyon dizileriyle ilgili önemli gelişmeler söz konusudur" dedi.

Öğr. Gör. Tarkan Öztürk, dizi sektörünü değerlendirdi. "Ulusal ve uluslararası yarışmalarda sinema yönetmenlerinin ödüllerle dönmelerinin yanı sıra televizyon dizi sektörünün giderek büyümesi ve uluslararası alanda tanınırlığı tartışılmaz" diyen Öğr. Gör. Tarkan Öztürk, şunları söyledi:

"Burada çalışan kesim hiç kuşkusuz bu başarısını alanında aldığı eğitim ve öğretime borçludur. Günümüzde alandaki bilgi birikiminden faydalanmak, bunları daha da geliştirmek ve kendinden önce yapılanları aşmaya çalışmak eğitim ve öğretimin temel hedeflerindendir. Bizlerde bölüm olarak modern yaşamın gereklerine uygun alanında başarılı çalışmalar yapacak olan yaratıcı, özgür, genç, televizyoncu ve sinemacılar yetiştiriyoruz."

"ÖĞRENCİLER SEKTÖRDE ÇALIŞMA FIRSATI BULUYOR"

Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde bağlı olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde okuyan öğrencilere çalışma fırsatları sunduklarını belirten Öğr. Gör. Tarkan Öztürk, "Her öğrencinin hayali öğrenim görürken eğitim gördüğü alanda çalışma fırsatı elde edebilmektir. Bölüm olarak öğrencilerimize bu fırsatı sunuyoruz. Eğitim kadromuz saygın üniversitelerde eğitim görmüş, uluslararası gelişmeleri takip eden, sektör deneyimli, güçlü, özverili akademisyenlerdir. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimizi sektörde çalışmaları konusunda teşvik etmektedirler. Kendilerinin tecrübeleri uygulamalı eğitimler ile birleşerek öğrencilerimizin Radyo, Televizyon ve Sinema sektörüne bir adım önde başlamalarını sağlıyoruz. Yerel ve ulusal bazlı anlaşmalı olduğumuz sektör paydaşlarımızın desteğiyle, öğrencilerimize henüz okurken üniversitede aldıkları eğitimin yanında sektörde de görev almalarına imkan vererek, iş yaşamına geçtiklerinde meslektaşlarından bir adım önde olmalarını sağlıyoruz. Bölüm olarak tek amacımız medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmak" dedi.

"ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ"

Öğrencilerini, fikirlerini ve tasarım becerilerini aktarabilecekleri yarışmalara katılmaları konusunda teşvik ettiklerini de söyleyen Öztürk, "Öğrencilerimiz, eğitimlerinin ikinci senelerinde Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" isimli yarışmada tasarımını yaptıkları afiş ile dergi kategorisinden "Korsanla Mücadele" birincilik ödülü aldılar. Bu öğrencilerimiz için büyük başarıdır. Bu tarz yarışmalara katılım ve alınan ödüllerin, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra meslek hayatlarında çok büyük katkısı olacaktır" diye belirtti.

"PANDEMİ SÜRECİNDE DE FESTİVALLERDEN UZAK KALMADIK"

Pandemi sürecinde de festivallerden uzak kalmadıklarını belirten Öztürk, bu süreçteki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Akbank Kısa Film Festivali ve İstanbul Film Festivali kapsamında çevrimiçi gösterimlere katılıp, sonrasında izlediğimiz filmleri çeşitli açılardan (sinematografik, tarihsel, auteur, yapısalcı, göstergebilimsel, psikanalitik, sosyolojik, ideolojik, feminist, türsel, dramaturjik vb.) analiz ediyoruz. Bu da öğrencilerimizin film üzerindeki yorumlama kabiliyetlerini geliştiriyor.' Öğrencilerimizi, aldıkları teorik ve uygulamalı akademik eğitimin yanında sektörden gelen temsilciler ile de buluşturuyoruz. Alanında uzman ve sektör deneyimli öğretim elemanları ile dersler kapsamında işlenen konuların hemen ardından davet edilen sektör temsilcileri aracılığıyla yayıncılığa dair öğrencilerimizin bilgi edinmelerini sağlıyoruz. Teknik Müdür Ünal Doğan ile televizyon haber ciliği üzerine yaptığımız söyleşi, dijital reklam ajansı direktörü Ahmet Gezer ile dijital pazarlamanın geleceği hakkında yaptığımız söyleşi ve Ayla Torun ile yeni izleme pratikleri hakkındaki etkinliğimiz gerçekleştirdiğimiz söyleşilerden sadece birkaçı."

PANDEMİNİN KAZANANI MEDYA SEKTÖRÜ OLDU

Geçirilen son 1.5 yıllık süreçte, medyanın önemini daha iyi anladıklarını ifade eden Öğr. Gör. Tarkan Öztürk, "Tüm dünya genelinde milyonlarca insan evlerinde izole olmak zorunda kaldılar ve bu süreç içinde vakitlerinin en önemli kısmını televizyona ve sosyal medyaya ayırdılar. Pek çok online platform pandemi süreci içerisinde rekor sayıda içerik üreterek sektörü hareketlendirirken, sosyal medya da gücünü arttırarak yayın sektörünün de önemli unsurlardan biri haline geldi. Gün geçtikçe devleşen ve dijitalleşen medya sektörünü bölüm olarak göz ardı etmemiz ise imkansız. Bundan dolayı Radyo, televizyon ve sinema alanında her gün çıkan yeni teknolojik ve sanatsal gelişmeler, alanında yetkin akademik kadromuz tarafından, en ince ayrıntıları ile öğrencilerimize aktarılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri