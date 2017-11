Türkiye'de Tekvandonun Kurucusu İsmet Iraz

Hayatını kaybeden Ismet Iraz, Türkiye'nin tekvando sporuyla tanışmasını sağladı.



Böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 81 yaşında hayatını kaybeden Iraz, Türkiye'de tekvandonun tanınmasına ve gelişmesine öncülük etti.



Ankara'da 1936'da doğan Iraz, Güney Kore'ye giderek eğitimini aldığı tekvando branşında sporcu ve antrenör olarak görev yaptı.



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsmet hoca Türkiye'de tekvandonun kurucusudur. Tekvandonun bugünlere gelmesindeki en büyük pay sahibi insandır." dedi.



Kendisinin de Iraz'ın öğrencisi olduğunu belirten Şahin, "1980'li yıllarda Türk sporunda daha hiçbir başarının olmadığı zamanlarda, Türk gençlerine inanarak, güvenerek tekvando dalında yola çıktı. Bu noktada da çok başarılar elde etti." ifadelerini kullandı.



Şahin, Iraz'ın sporculardan her zaman "cesur" olmalarını istediğini aktararak, tekvandonun efsane ismiyle ilgili şunları kaydetti:



"Ülkesini seven bir insandı. Sporcularını bayrak için her şeyin yapılabileceği noktasında motive ederdi. Bu sayede onun öncülüğünde büyük başarılara imza atıldı. Hocamızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Spor camiasının başı sağolsun."



Cengiz Yağız: "Hayatın tekvandoya verdi"



Eski federasyon başkanı ve milli takım sporcusu Cengiz Yağız da 81 yaşında vefat eden İsmet Iraz'ın tüm hayatını tekvandoya verdiğini, bu branşın Türkiye'de gelişmesinde en büyük katkı yapan isimlerden biri olduğunu söyledi.



Yağız, İsmet Iraz'ın ilk milli takımında kendilerinin olduğunu dile getirerek, "Tekvando demek, İsmet hoca demek." dedi.



Iraz'ın milli takımda yaklaşık 20 yıl boyunca çalıştığını anlatan Yağız, "Tekvando bugün bu seviyeye geldiyse, en büyük branşlardan biri olduysa, bunun öncüsü İsmet Iraz'dır. O zamanlar branşımız olimpik dahi değildi. Dünyadaki gelişmesinde de İsmet hoca etkili oldu. Türkiye'ye verdiği katkıyla dünyadaki gelişmesine katkıda bulundu. Hayatını tekvandoya verdi. Tüm hayatı tekvandoyla geçti." değerlendirmesini yaptı.



Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki tekvando salonuna kendi başkanlığı döneminde İsmet Iraz isminin verildiğini anlatan Yağız, "Salona İsmet Iraz ismini 1997 yılında biz verdik. Sağlığında bu işi yaptık. Şimdi görüyorum ki çok iyi bir iş yapmışız." diye görüş belirtti.



İsmet Iraz ile ilgili bir anısını da paylaşan eski başkan Yağız, şöyle konuştu:



"1985 Dünya Şampiyonası Güney Kore'de yapılacaktı. Kampa sabah hışımla geldi 'sporcular toplansın' dedi. 'Bugün bir rüya gördüm. Metin Şahin, Cengiz Yağız ve Ahmet Ercan bu şampiyonada madalya alacak' dedi. Gerçekten Metin Şahin ile ben üçüncü, Ahmet Ercan da dünya ikincisi oldu. O zaman bu madalyalar önemliydi."