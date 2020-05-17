Türkiye'de tedavi görecek Bulgaristan vatandaşlarına karantina uygulanmayacak Bulgaristan vatandaşı hastaların Türkiye'deki hastanelere gelip, karantinaya alınmadan tedavi görmesine izin verildi.

Bulgaristan vatandaşı hastaların Türkiye'deki hastanelere gelip, karantinaya alınmadan tedavi görmesine izin verildi. Bu karar, Bulgaristan'da memnuniyetle karşılandı. Halihazırda yüzlerce Bulgaristan vatandaşı, özellikle onkoloji dalında Türkiye'deki hastaneleri tercih ediyor.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Zaharieva, "20 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin, Türk hastanelerinde tedavi ihtiyacı duyan bütün Bulgaristan vatandaşlarına iki refakatçi eşliğinde 14 günlük karantinaya alınmadan serbest girişine izin verdiğine dair resmi bilgi aldık. Vatandaşlarımızın Türkiye'de tedavi süreci kolaylaşacak ve her bir hastanın ayrı, ayrı diplomatik yoldan izin almasına gerek kalmayacak. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na mükemmel iş birliğinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bakan Zaharieva, Türkiye ile iş birliğin koronavirüs (Covid- 19) döneminde 'takdire şayan' geliştiğini kaydetti ve Türkiye'deki hastanelere umut bağlayan Bulgar hastaların bu karardan memnun olduklarını vurguladı.

'TÜRKİYE'YE GİRİŞTE PCR TESTLERİ YAPILACAK'

Türkiye, Bulgaristan'dan ortopedi, travmatoloji, genel cerrahi, kalp cerrahi, onkoloji, onkolojide ışın tedavi, nörocerrahi, organ nakli ve ilik nakli alanlarında tedaviye ihtiyaç duyan hastaları kabul edecek. Türkiye'ye tedaviye giren Bulgaristan vatandaşları, İstanbul ve Ankara Esenboğa Havaalanları ya da karadan Kapitan Andreevo- Kapıkule sınır kapılarından giriş yapacak. Hastalara ve beraberinde getirebilecekleri iki refakatçiye 14 günlük karantina uygulanmayacak, ancak girişte Covid-19 için PCR testleri yapılacak. PCR testlerinin ise ücrete tabi tutulacağı açıklandı.

Kaynak: DHA