Türkiye'de Tarım Alanları Azaldı, Manisa'da Arttı

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, en fazla tarım alanına sahip 10. ilin Manisa olduğunu açıkladı. Akyol, Türkiye'de tarım alanlarının 2018 geçici verilerine göre azalırken, Manisa'da ise yüzde 1,1 oranında arttığına dikkat çekti.

Türkiye'de tarım alanlarının azaldığını belirten TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2017 yılında ülkemizdeki toplam tarım alanı 233 milyon 850 bin 927 dekar iken, 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 231 milyon 999 bin 458 dekar olmuştur. 2018 yılı geçici verilerine göre ülkemizdeki tarım alanlarının yüzde 66,5'ini (154 milyon 359 bin 791 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 15,1'ini (35 milyon 127 bin 733 dekar) nadas alanı, yüzde 14,9'unu (34 milyon 623 bin 870 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı, yüzde 3,4'ünü (7 milyon 836 bin 320 dekar) sebze bahçeleri alanı ve binde 0,2'sini (51 bin 744 dekar) süs bitkileri alanı oluşturmaktadır" dedi.

2018 yılı geçici verilerine göre Türkiye'deki toplam tarım alanı miktarı en yüksek olan 5 ilin sırasıyla Konya (18 milyon 908 bin 287 dekar), Ankara (11 milyon 893 bin 649 dekar), Şanlıurfa (10 milyon 540 bin 22 dekar), Sivas (7 milyon 793 bin 882 dekar) ve Yozgat (6 milyon 149 bin 664 dekar) olduğunu belirten Akyol, toplam tarım alanı miktarı en düşük olan 5 ilin ise sırasıyla Yalova (112 bin 821 dekar), Artvin (298 bin 940 dekar), Bingöl (302 bin 992 dekar), Karabük (337 bin 488 dekar) ve Ardahan (389 bin 493 dekar) olduğunu açıkladı.

Ege Bölgesi'nde 2017 yılında 27 milyon 575 bin 972 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış göstererek 27 milyon 655 bin 364 dekar olduğunu dile getiren Akyol, Ege Bölgesi illerine bakıldığında tarım alanı en büyük olan ilin 4 milyon 985 bin 997 dekar ile Manisa, toplam tarım alanı en küçük olan ilin ise 2 milyon 150 bin 484 dekar ile Uşak olduğunu söyledi.

Manisa'da tarım alanları arttı

Manisa'da 2017 yılında 4 milyon 931 bin 560 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artış göstererek 4 milyon 985 bin 997 dekar olduğunu kaydeden Akyol, Manisa'nın bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye'de 10., Ege Bölgesi illeri arasında da 1. il konumunda olduğunu belirtti.

TÜİK 2018 yılı geçici verilerine göre Manisa'daki tarım alanlarının yüzde 48,5'ini (2 milyon 417 bin 622 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 2,3'ünü (116 bin 13 dekar) nadas alanı, yüzde 6,3'ünü (314 bin 494 dekar) sebze bahçeleri alanı, yüzde 42,9'unu (2 milyon 136 bin 943 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı ve binde 0,2'sini (925 dekar) süs bitkileri alanı oluşturduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA