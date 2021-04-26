Türkiye'de tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması
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BBC

Türkiye'de tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması

Türkiye'de tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması
BBC - Haberler | Sağlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı.

Erdoğan, 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, getirilen yeni düzenlemeler şöyle:





Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin tamamının izne tabi olacağını ve şehirlerarası seyahatlarde toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışacağını belirtti.

Erdoğan, Avrupa'da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, "Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" dedi.

BBC
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