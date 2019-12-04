Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi

04.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:28

Yaklaşık 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de sığınmacıların savaş bittiğinde ülkelerine dönüp dönmeyecekleri yıllardır tartışılıyor. Kimilerine göre Suriyelilerin Türkiye'de çok geniş bir yelpazede kurdukları binlerce şirket ve yarattığı ekonomik potansiyel, ev sahibi toplumla kaynaşma ve yeni hayatını Türkiye'de kurgulama isteğini ifade ediyor.



Resmi rakamlara göre, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler yaklaşık on yıldır 1,5 milyar liraya yakın yatırım yaparak farklı sektörlerde 15 bin 159 şirketi ya kurdular ya da ortak oldular; binlerce kişiyi istihdam ediyorlar. Ancak bu sığınmacıların büyük bir kısmı yoğun bir mücadele ve azim sonucu Türkiye'deki yeni hayatlarına tutunuyorlar. Euronews.com'da Görüntüle