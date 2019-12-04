: Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi

04.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:21

Yaman Halawi isimli genç, Halep'ten Türkiye'ye 41 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından girişimcilik ve çeviri alanında bir çeviri şirketi kuracak kadar topluma entegre oldu. View on euronews

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