Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi
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Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi

Yaman Halawi isimli genç, Halep'ten Türkiye'ye 41 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından girişimcilik ve çeviri alanında bir çeviri şirketi kuracak kadar topluma entegre oldu.

04.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:21

Yaman Halawi isimli genç, Halep'ten 'ye 41 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından girişimcilik ve çeviri alanında bir çeviri şirketi kuracak kadar topluma entegre oldu. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi
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