Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız
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Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi..

18.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:34
Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi..


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Kaynak: Euronews.com

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