Türkiye'de şubat ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 1,3 derece arttı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Türkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık 24,5 derece ile Şırnak Cizre'de, en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp'te ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 4,1 derece olarak kaydedilen uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı bu sene 5,4 derece oldu.

Şubat ayında en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 24,5 derece ile Şırnak Cizre'de tespit edildi. Ölçümlere göre, Şubat 2022'de sıcaklık ortalaması, uzun yıllar ortalamasının 1,3 derece üzerine çıktı.

Bu yılın şubat ayında ortalama sıcaklıklar Lüleburgaz, Alanya, Adana, Kaş, Acıpayam, Kale-Demre, Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Bafra, Oltu, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Marmara bölgesinde geçen ay ortalama sıcaklıklar, Lüleburgaz çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,1 derece iken, geçen ay 7,2 derece olarak tespit edildi. En düşük sıcaklık -5,6 derece olarak Balıkesir merkezde, en yüksek sıcaklık ise 21,1 derece olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde ölçüldü ve ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında yaşandı.

Ege bölgesinde ise 7,4 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 7,9 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık -9,7 derece olarak Afyonkarahisar'da, en yüksek sıcaklık ise 20,6 derece olarak Muğla'nın Milas ilçesinde tespit edildi.

Akdeniz'de en yüksek sıcaklık 23,9 derece oldu

Türkiye'de kışların ılık geçtiği Akdeniz bölgesinde ise ortalama sıcaklıklar Alanya, Adana, Kaş, Acıpayam ve Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oldu.

Akdeniz'in şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,6 derece iken, ortalama sıcaklık bu yıl 9,6 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık -13,1 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 23,9 derece olarak İskenderun'da tespit edildi.

İç Anadolu bölgesinde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin 0,9 derece olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 1,5 derece olarak gerçekleşti. En düşük sıcaklık -19,3 derece olarak Sivas Gemerek'te, en yüksek sıcaklık ise 17,3 derece olarak Aksaray ve Kayseri'de ölçüldü.

Karadeniz'de en düşük sıcaklık Bolu, en yüksek ise Artvin Hopa'da

Karadeniz bölgesinde şubat ortalama sıcaklıkları Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Bafra ve Oltu çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde yaşandı.

Bölgede 4 derece olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2022'de 5,5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık -13,5 derece ile Bolu'da, en yüksek sıcaklık ise 24,4 derece ile Artvin Hopa'da kaydedildi.

Doğu Anadolu bölgesinde ortalama sıcaklıklar Ardahan, Erzurum, Kars, Iğdır, Elazığ, Horasan, Doğanşehir ve Başkale çevresinde mevsim normallerinin üzerinde. bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı -2,8 dereceyken, 2022'de ortalama sıcaklık -0,5 derece olarak tespit edildi.

Doğu'da en düşük sıcaklık Van'ın Özalp ilçesinde -26,7 dereceyle, en yüksek sıcaklık ise Diyarbakır Ergani'de 17,1 dereceyle tespit edildi.

Kuraklığın hakim olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Batman ve Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Bölgenin 6,1 derece olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı bu yıl 8,8 derece olarak gerçekleşti. En düşük sıcaklık -5,7 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 24,5 dereceyle ise Şırnak Cizre'de ölçüldü.