Türkiye'de Sosyal Mekanlarda Hayat Kontrollu Sürebilecek mi? Türkiye'de "kontrollu" olması şartıyla kafe, restoran, kırahaathane gibi mekanlar kapılarını iki buçuk aylık süreç sonunda açtı.

Türkiye'de "kontrollu" olması şartıyla kafe, restoran, kırahaathane gibi mekanlar kapılarını iki buçuk aylık süreç sonunda açtı. VOA Türkçe işletme sahipleri ve müşterilere mikrofon uzattı. Sosyalleşme ve ekonomik iyileşme beklentisine karşın salgının yeniden güç kazanması endişeleri de sürüyor