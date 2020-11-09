Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti

09.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:56
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 85 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 85 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222'ye ulaştı. Hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı 45 bin 573 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde, ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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