Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

13.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:54
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839, vefat sayısı 23 bin 325, ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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