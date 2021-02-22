Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti

22.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:22
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 623 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1189 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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