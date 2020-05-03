Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam...
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Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam...

Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam...
03.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:44

Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu. Tedavisi tamamlanan 4 bin 892 kişi ise taburcu edildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısının mevcut korona virüs hasta sayısını geçtiğini söyledi.

Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam...

Kaynak: İHA

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