Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 713 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 713 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti

23.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:26
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 713 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742'ye ulaştı. Hasta sayısı 453 bin 535, vefat sayısı 12 bin 511, ağır hasta sayısı 4 bin 409, aktif hasta sayısı 63 bin 133 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

"Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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