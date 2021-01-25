Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti

25.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:27
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 671 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 314 bin 403'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 648 bin 193'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, vefat sayısı 25 bin 210, ağır hasta sayısı 1808 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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