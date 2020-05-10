Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam...

Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.