Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam...
10.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:09
Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. Tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişi ise taburcu edildi. - ANKARA
Kaynak: İHA