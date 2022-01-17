Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.

Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir...