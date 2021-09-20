Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılan BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...