Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti

03.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:58
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 511 oldu.

Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

"Mücadele evde kalarak da mümkün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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