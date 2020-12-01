Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

01.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:48
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

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Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604'e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303, aktif hasta sayısı 83 bin 710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

"Tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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