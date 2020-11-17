Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 819 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 819 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti

17.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:00
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 819 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678'ya ulaştı. Hasta sayısı 421 bin 413, vefat sayısı 11 bin 704, ağır hasta sayısı 3 bin 657, aktif hasta sayısı 50 bin 646 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

"Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

İlgili Haberler

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Bursa Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 819 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 21:00:26. #1.15#
title