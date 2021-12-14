Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 42 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." ifadelerini kullandı.

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

 Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title