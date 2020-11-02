Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

02.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:32
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 76 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 76 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1521 kişi iyileşti.

Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260'a ulaştı. Hasta sayısı 379 bin 775, vefat sayısı 10 bin 402, ağır hasta sayısı 2 bin 341, aktif hasta sayısı 42 bin 366 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?

"Sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla başarılı olamayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

İlgili Haberler

Son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
Son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 78 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 78 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Türkan Şoray Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 19:32:58. #1.14#
title