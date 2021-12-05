Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 278 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,82 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 910 bin 438 doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarının 20 binin altına büyük uğraş ve özveriyle düştüğünü belirtti.

Koca, "Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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