Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

21.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:32
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 412 olarak kayda geçti. Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 254 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704, vefat sayısı 18 bin 351, ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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