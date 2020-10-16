Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti

16.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:20
Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1419 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 301 bin 98'e çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778'e ulaştı. Hasta sayısı 343 bin 955, vefat sayısı 9 bin 153, ağır hasta sayısı 1445, aktif hasta sayısı 33 bin 704 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlere eksiksiz uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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