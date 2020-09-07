Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 103 bin 925 test yapıldı, 1703 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1047 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 252 bin 152'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, vaka sayısı 281 bin 509, vefat sayısı 6 bin 730 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 627, ağır hasta sayısı 1118, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA