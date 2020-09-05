Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 278 bin 228, can kaybı 6 bin 620 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti
05.09.2020 19:51 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:54

Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 278 bin 228, can kaybı 6 bin 620 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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