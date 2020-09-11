Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti
11.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:19

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 213 test yapıldı, 1671 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 1117 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 256 bin 524'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, vaka sayısı 288 bin 126, vefat sayısı 6 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 651, ağır hasta sayısı 1223, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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