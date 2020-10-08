Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti

08.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:22
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1398 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 290 bin 352'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47'ye ulaştı. Hasta sayısı 330 bin 753, vefat sayısı 8 bin 667, ağır hasta sayısı 1403, aktif hasta sayısı 31 bin 734 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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