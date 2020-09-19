Türkiye'de son 24 saatte 1538 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1538 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1538 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
19.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:28

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

"Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Burcu Çalık Göçümlü
Burcu Çalık Göçümlü
AA Editörü
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