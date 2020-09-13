Türkiye'de son 24 saatte 1527 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1527 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1527 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
13.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:58

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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