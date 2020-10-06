Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

06.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:02
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1229 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 287 bin 599'a çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338'e ulaştı. Hasta sayısı 327 bin 557, vefat sayısı 8 bin 553, ağır hasta sayısı 1414, aktif hasta sayısı 31 bin 405 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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