Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

05.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:46
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 908 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338 yükseldi. Test sayısı 25 milyon 315 bin 565'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, vefat sayısı 21 bin 879, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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