Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 830 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 830 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

06.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:42
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 830 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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