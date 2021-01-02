Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti

02.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:22
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 11 bin 672 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35, vefat sayısı 21 bin 295, ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte hareket edersek güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç İlham Aliyev Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 19:24:17. #1.15#
title