Türkiye'de son 15 yılda en çok hangi marka otomobil satıldı?

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı son 15 yılda yüzde 164 arttı. 2013'te 4 milyon 700 bin 343 olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2018 sonunda 12 milyon 398 bine yükseldi. Peki, Türkiye halkının otomobildeki tercihi ne? Ülkede son 15 yılda en çok hangi marka otomobil satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2004-2018 yılları arasında 7 milyon 908 bin 145 otomobil trafiğe kayıt yaptırdı. TÜİK'e göre 40'dan fazla araç markası trafiğe çıktı. Euronews.com'da Görüntüle