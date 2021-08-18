Türkiye'de son 10 yıldaki depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı
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Türkiye'de son 10 yıldaki depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı

Türkiye'de son 10 yıldaki depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde AFAD tarafından Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde AFAD tarafından Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı. Haritaya göre, Malatya'da son 10 yılda 10 bin 51 deprem meydana gelirken Malatya Türkiye'de ilk 5'te yer aldı.

AFAD son 10 yıldaki depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası'nı yayımladı. Haritaya göre Türkiye genelinde son 10 yılda toplam 279 bin 357 deprem meydana geldi. Depremlerin en çok meydana geldiği iller ise sırayla Van, Muğla, Manisa, Kütahya ve Malatya olarak tespit edildi.

17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde yayımlanan verilerde Malatya'da ilk 5'te yer aldı. AFAD verilerine göre Malatya'da son 10 yılda 10 bin 51 deprem meydana geldi. Malatya'da özellikle 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra çok sayıda deprem meydana gelmişti. Açıklanan veriler Malatya'daki deprem gerçeğini tekrar gözler önüne serdi.

AFAD verilerinde ilk 5'te yer alan illerden Van'da 19 bin 209, Muğla'da 18 bin 183, Manisa'da 18 bin 88, Malatya'da ise 10 bin 51 deprem meydana geldi. Yine açıklanan verilere göre son 10 yılda 56 ilde 0-2 bin arasında, 11 ilde 2-6 bin arasında ve 7 ilde ise 4-9 arasında deprem meydana geldi. - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Türkiye'de son 10 yıldaki depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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