Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü doktorlar çalışabilecek mi? Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek ve özellikle de risk altındakileri korumak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kimleri kapsadığı ile ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek ve özellikle de risk altındakileri korumak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kimleri kapsadığı ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgeyle, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlardan bazıları, üstlendikleri görevlerden dolayı karardan muaf tutuldu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com