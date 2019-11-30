Türkiye'de sistem içi finansal ürünlerin payı son iki yılın en yüksek düzeyine çıktı

30.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:43

ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2019 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, toplam tasarrufların ağırlıklı kısmını oluşturan sistem içi finansal ürünlerin payı yüzde 83 ile geçtiğimiz iki yıldaki en yüksek düzeyine geldi.



ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla IPSOS işbirliğiyle 2011 yılının Ekim ayından bu yana yürüttüğü Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, üçüncü çeyrekte tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre yükseldi. 2019 başından itibaren düşüşte olan tasarruf sahipliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde 0,2 puan artarak yüzde 13,6'ya çıktı. Araştırma, toplam tasarrufların ağırlıklı kısmını oluşturan sistem içi finansal ürünlerin payının son iki çeyrekte hızla yükselerek yüzde 83'e ulaştığını ve geçtiğimiz iki yıldaki en yüksek düzeyine geldiğini ortaya koydu.



Tasarruf araçları içinde altına yöneliş



Araştırmaya göre; üçüncü çeyrekte sistem dışı dövizden özellikle fon, bono/tahvil ve sistem içi altın yatırımlarına yönelme eğilimi gözlendi. Tasarruf araçları içinde ilk sırayı koruyan bireysel emeklilik fonları (yüzde 28'den yüzde 27'ye) ve yastık altı nakit ve altın (yüzde 19'dan yüzde 18'e) hafif düşüş gösterirken, sistem içi altın (yüzde 12'den yüzde 14'e) ve fon (yüzde 3'ten yüzde 5'e) enstrümanlarının tercih eğiliminde artış sürdü. TTEA'da geçen dönem ani yükseliş gösteren 'dövizli vadeli hesap' aracının tercihinde ise üçüncü çeyrekte yüzde 13'ten yüzde 9'a gerileyişi dikkat çekti.



Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanlar arttı



Araştırma sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı 2019'un üçüncü çeyreğinde 1,3 puan artarak yüzde 27,7'ye yükseldi. Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanlar arasında '3 ay içinde' tasarruf edeceğini belirtenlerin oranı ise bir önceki çeyrekle aynı seviye olan yüzde 14'te kaldı. Tasarruf edememe nedenleri arasında 'gelir yetersizliği' unsuru yükseliş seyrini sürdürerek 5 puan artışla yüzde 69'a ulaştı.



Alper Gökgöz: "Tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceğiz"



ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, araştırmanın detayları incelendiğinde, "Kendimi biraz zorlarsam tasarruf yapabilirim" diyenlerin oranının 3 puan artarak yüzde 26'ya yükseldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "ING Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz tasarruf odaklı yenilikçi program Turuncu Ekstra'yı tasarruf etmek isteyen müşterilerimiz için önemli bir destek olarak kurguladık. Banka kartının alışverişlerde kullanılması, müşterilerin harcamalarını daha iyi kontrol etmesini ve bu sayede tasarruflarını arttırmasını sağlıyor. Turuncu Ekstra alışverişlerde pek çok avantajın yanı sıra Turuncu Hesaplarda daha yüksek faiz, kredi ödemelerinde nakit iade ile düşük taksit ödeme imkanı sunuyor. ING olarak Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol alıyoruz. Bu anlayışla tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek, tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA