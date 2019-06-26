Türkiye'de Sinemaya Olan İlginin Azaldığını Gösteren TÜİK Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); ülkemizin sinema ve tiyatro karnesini gözler önüne seren son çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan veriler 2018 yılında vatandaşlarımızın sinemadan uzaklaşarak biraz daha tiyatroya yöneldiğini gözleri önüne seriyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2018 yılında sinemaya giden vatandaşlarımızın sayısı 64 milyon 772 bin kişi oldu. Bu sayı, toplam seyirci sayısının 2017 yılına göre yüzde 5.4 azaldığını gösteriyor. Ayrıca verilere göre sinemaseverler 2018 yılında Türk filmlerine daha çok ilgi gösterdiler. Geçtiğimiz yıl yerli film izleyen seyirci sayısı yüzde 3.4 artarken, yabancı film izleyen seyircilerin sayısı yüzde 16 düştü.

Bu istatiksel düşüşlere rağmen ülkemizdeki sinema salonlarının ve salonlarda bulunan koltuk sayısında artış yaşanıyor. Buna göre sinema salonlarımızın koltuk sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 4.2 oranında artmış durumda. Buna ek olarak ülkemizde hiç sinema salonu bulunmayan şehir sayısı ikiye düştü. Bu şehirler Şırnak ve Ardahan.

İstatistikler, seyircilerin sinema salonlarından uzaklaşarak tiyatroya yöneldiğini gösteriyor. Bunun nedeni, 2018 yılında tiyatro izleyici sayısının yüzde 11.9 oranında artmış olması. Buna paralel olarak tiyatro salonlarının koltuk sayıları da yüzde 9.5 oranında ve gerçekleştirilen gösterilerin sayısı da yüzde 6.6 oranında artış göstermiş durumda.

TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan tüm bu istatistikleri incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sinemaya olan ilginin düşüşünü ve seyircilerin daha çok tiyatrolara kaymalarını nasıl yorumluyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.