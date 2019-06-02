Türkiye'de Sigorta Şirketleri Teknolojiyi Hangi Alanlarda Kullanıyor?

IBM Türk Orta Doğu ve Afrika Finans Bölümü İş Geliştirme Lideri Simge Alpargun, Wise.TV'ye konuştu.

Türkiye'de sigorta şirketlerinin teknolojiye bakış açılarından bahseden Alpargun, şunları söyledi: "Sigortacılık sektörü zaten oldum olası düşük kar marjıyla çalışan bir sektör. O yüzden teknolojiden, operasyonel verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi alanında faydalanmayı seçiyorlar. Buna bir de yapay zeka desteği katarak insan gücünü düşürme ve insanı daha katma değerli alanlarda kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun yanında doküman yönetimi, talep yönetimi gibi konularda da olabildiğince otomasyon search çözümlerine yöneliyorlar. "