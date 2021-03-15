Türkiye'de sigorta pazarına yeni bir oyuncu katılıyor
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Türkiye'de sigorta pazarına yeni bir oyuncu katılıyor

15.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:17
Türkiye'de sigorta pazarına yeni bir oyuncu katılıyor

Kıbrıs'ın en büyük sigorta firmalarından Aveon Global Sigorta, Türkiye'de hizmet vermeye başlıyor.

Kıbrıs'ın en büyük sigorta firmalarından Aveon Global Sigorta, Türkiye'de hizmet vermeye başlıyor. Aveon Global Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerim Bağdaş, dijitalleşme üzerine birçok yatırım yapacaklarını söyledi.

Kıbrıs'ın en büyük sigorta şirketlerinden olan ve sektörün öncü firmalarından olmayı hedefleyen Aveon Global Sigorta, Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Covid-19 yasakları nedeniyle durgunlaşan sektörü hareket getirmeyi planlayan Aveon Global Sigorta dijitalleşmeye büyük önem veriyor. Dijitalleşmeyi öteleyen ya da önemsemeyen firmaların sektörün çok gerisinde kalacağını düşündüklerini bu yüzden dijitalleşme üzerine birçok yatırım yapacaklarını söyleyen Aveon Global Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerim Bağdaş, "Sigortacılığı Dijitalleştirirken Doğru Politikalar Üretmek gerekir. Hangi aşama ve süreçlerin dijitalleşeceğini iyi tespit edip bu süreç için yeterli kaynağı ayırmak gerekir. Milli alışkanlıklarımızda olduğu gibi 'kervan yolda düzelir' demekle dijitalleşme olmaz. Planlı, kontrollü ve veri güvenliğinden yoksun bir dijitalleşme ile duvardan duvara çarpacağınız bir gerçektir. Türkiye pazarındaki bizim amacımız, Müşterilerimizin memnuniyetini ve güvenini ön planda tutarak, aynı zamanda dijital zeminde iş yapabileceğimiz bir ortam oluşturmak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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