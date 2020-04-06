Türkiye'de Salgının Biteceği Tarih Matematiksel Olarak Hesaplandı Türkiye'de salgının biteceği tarih matematiksel olarak Alaaddin Keykubat Üniversitesinde hesaplandı. Gerçekleştirilen çalışmaya göre önümüzdeki günlerde Corona virüsü vaka sayısında artış gözlenebileceği, örneklemelerin 15 Nisan sonrasında, salgının yayılma hızında düşüş beklentisine neden olduğu belirtildi.

Türkiye'de salgının biteceği tarih matematiksel olarak Alaaddin Keykubat Üniversitesinde hesaplandı. Gerçekleştirilen çalışmaya göre önümüzdeki günlerde Corona virüsü vaka sayısında artış gözlenebileceği, örneklemelerin 15 Nisan sonrasında, salgının yayılma hızında düşüş beklentisine neden olduğu belirtildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar tarafından geliştirilen matematiksel modelleme, İngiltere'de Uluslar arası bir bilim dergisinde yer aldı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Çakır ile ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Hasan Basri Savaş tarafından gerçekleştirilen modelleme, Corona virüs vakasının ilk tespit edildiği 10 Mart tarihi orjin alınarak geliştirildi. Alınan önlemler sayesinde salgının yayılma hızında %50 oranında bir düşüş gözlendiği belirtildi. Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Matematiksel olarak hesaplandı

Türkiye Koronavirüs Yayılım Matematik Model Simülasyonu adı verilen çalışmayla ilgili olarak açıklamada bulunan ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Hasan Basri Savaş, Corona virüsüyle mücadele için alınan tedbirler ve bugünden sonra alınacak tedbirlerle vaka sayısının ne şekilde seyredileceğini simüle ettiklerini ifade etti. Savaş, araştırmayla ilgili olarak yazılan makalenin bilim dünyasında olumlu geri dönüşler aldığını da sözlerine ekledi.

Hasan Basri Savaş, gerekli tedbirler alınmasaydı vaka ve ölü sayısı 2 katına çıkabilirdi ifadelerini kullandı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Çakır ise daha önce çalışmış olan bir modellemeyi Corona virüsü sayılarına göre güncelleyerek çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Hastalığın yayılma hızının hasta olan ve olmayan kişi sayısının çarpımıyla orantılı olduğunı ifade eden Çakır, bu bilgiyi gerçek verilerle kullanarak şu anki modellemeye sahip olduklarını belirtti.