Türkiye'de Sağlık Sektörünü Bekleyen Riskler ve Fırsatlar
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Türkiye'de Sağlık Sektörünü Bekleyen Riskler ve Fırsatlar

Türkiye'de Sağlık Sektörünü Bekleyen Riskler ve Fırsatlar
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, Türkiye'de sağlık sektörünü bekleyen riskler ve fırsatlar üzerine bilgi verdi.

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, Türkiye'de sağlık sektörünü bekleyen riskler ve fırsatlar üzerine bilgi verdi. Son yıllarda yapılan doğru adımların Türkiye'yi sağlık destinasyonu haline getirdiğini fakat hala yapılacak çok şey olduğunu, Türkiye'nin bağımsız markaların ötesinde sağlık kurumları yerine Türkiye markasını tanıtması gerektiğine vurgu yaptı.

PPP yeni sağlık projeleri gibi yeni organizasyonların olduğunu, bu projelerin çoğuna yenilerinin eklenmesi yerine mevcut olanları güçlendirmek gerektiğini ifade etti. Kurumları dikeyde güçlendirmenin, organizasyonların sağlık hizmeti kalitesini güçlendirmenin, çalışanlara yatırım yapmanın daha iyi bir konsept olduğunu, kurumları birer kurum şeklinde güçlendirmenin, yerine yenileri eklemekten daha faydalı olacağını, Türkiye'nin bu konularda eksik olduğunu söyledi.

Akıllı tıp, genetik cerrahiler, kişileştirilmiş tedaviler, robotlar gibi konularda geri kalındığını söyleyen Arslanyüreği; sağlık kapasitesi, insan gücü, eğitimli çalışan konusunda Türkiye'nin dünyada birçok ülkeden daha iyi olduğunu, doğru değerlendirilirse Türkiye'ye çok şey katmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Wise.tv

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