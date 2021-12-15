Türkiye'de Sağlık Çalışanları Grev Kararı Aldı - Haberler
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Türkiye'de Sağlık Çalışanları Grev Kararı Aldı

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Türkiye'de sağlık emekçileri Çarşamba günü ülke genelinde iş bırakma eylemiyle, enflasyon karşısında her geçen gün düşen maaşlar ve Corona virüsü salgını kaynaklı ağır çalışma koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de sağlık emekçileri Çarşamba günü ülke genelinde iş bırakma eylemiyle, enflasyon karşısında her geçen gün düşen maaşlar ve Corona virüsü salgını kaynaklı ağır çalışma koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor

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