Türkiye'de Sağlık Çalışanları Grev Kararı Aldı

Türkiye'de sağlık emekçileri Çarşamba günü ülke genelinde iş bırakma eylemiyle, enflasyon karşısında her geçen gün düşen maaşlar ve Corona virüsü salgını kaynaklı ağır çalışma koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor

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