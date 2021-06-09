Türkiye'de sadece onlarcası kaldı
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Türkiye'de sadece onlarcası kaldı

Türkiye'de sadece onlarcası kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te yaralı halde bulunan ve nesli tükenmek üzere olan üç metre boyundaki 'Kara Akbaba', 3 aylık tedavinin ardından ilgililere teslim edildi.

Bilecik'te yaralı halde bulunan ve nesli tükenmek üzere olan üç metre boyundaki 'Kara Akbaba', 3 aylık tedavinin ardından ilgililere teslim edildi.

Nesli tüketme tehlikesi bulunan ve Türkiye'de sadece onlarcası kaldığı belirtilen üç metre kanat uzunluğundaki 'Kara Akbaba' Bilecik'te Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlandı. Çekilen röntgen filminde kanatlarında kırık tespit edilen akbaba, ilk tedavisinin ardından uzun süre kanat çalışması yaptı. Kara Akbaba', Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in de bulunduğu bir programla Park Ankara Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi. - BİLECİK

Türkiye'de sadece onlarcası kaldı
Türkiye'de sadece onlarcası kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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